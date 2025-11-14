Из Ростовской области экспортировали 24 тонны куриных субпродуктов

За неделю из Ростовской области в Китай экспортировали 24 тонны субпродуктов птицы, которые прошли ветеринарный контроль и соответствуют требованиям страны-импортера. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно информации, продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Качество и безопасность партии подтвердили лабораторные исследования Донского филиала ФГБУ ЦОК АПК.

«Мониторинг данных в системе ФГИС «ВетИС» компонент Меркурий показал отсутствие нарушений в части законности происхождения товара. Разрешение на вывоз ведомство выдало через автоматизированную систему «Аргус»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко