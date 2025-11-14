Музыканта из Ростова Василия Гончарова (признан Минюстом РФ иноагентом), известного под псевдонимом «Вася Обломов», оштрафовали на 40 тыс. руб. Он нарушил закон об иностранных агентах. Соответствующее постановление Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону опубликовано в картотеке дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Василий Гончаров (признан Минюстом РФ иноагентом) не подал заявление о включении в реестр иностранных агентов, хотя вел иноагентскую деятельность: участвовал в митингах и собраниях, распространял в интернете мнения о принимаемых органами публичной власти решениях, формировал общественно-политических взгляды и убеждения.

Судебное заседание состоялось 24 октября, без участия самого музыканта. Его представлял адвокат, который ссылался на отсутствие фактов финансирования и иностранного влияния на Гончарова (признан Минюстом РФ иноагентом). Доводы адвоката суд не принял.

Мария Хоперская