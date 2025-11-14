В Ростове-на-Дону вакцинацию от гриппа прошли 632 тысячи человек
В Ростове-на-Дону завершается массовая вакцинация против гриппа — прививку получили 632 тыс. жителей города. Об этом сообщила пресс-служба ростовской администрации.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По информации ведомства, для удобства горожан на ряде предприятий и в бюджетных организациях работают выездные медицинские бригады. Жители могут также обратиться за вакцинацией в поликлиники по месту жительства.
«Все желающие вакцинироваться от гриппа могут сделать это в поликлиниках по месту жительства»,— пояснили в администрации города.