Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном приостановили

Организаторы паромного сообщения между Трабзоном и Сочи приостановили работу линии минимум на 10 дней, ожидая официального разъяснения от министерства транспорта и инфраструктуры Турции. Как сообщил «РИА Новости» представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр, новые бронирования временно прекращены, хотя спрос со стороны пассажиров сохраняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Приостановка последовала за срывом пилотного рейса: паром Seabridge, вышедший из Трабзона 5 ноября, так и не получил разрешения на заход в порт Сочи, проведя в ожидании более двух с половиной суток. Судно вернулось в Турцию 9 ноября, а пассажиры покинули борт лишь на следующий день. По словам господина Чакыра, компании пришлось компенсировать расходы пассажирам первого рейса и вернуть деньги более чем 100 клиентам, бронировавшим билеты на ноябрь и декабрь.

Причины отказа в заходе судна остаются предметом переговоров между транспортными ведомствами двух стран. Источники агентства в Турции отмечают, что вопрос согласования рейсов обсуждается на межведомственном уровне.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее указывал на неподготовленность портовой и городской инфраструктуры Сочи к приему грузопассажирских судов. В частности, речь идет о нехватке мобильных инспекционно-досмотровых комплексов в пункте пропуска. Минтранс РФ подтвердил, что действующий пункт пропуска оснащен всем необходимым для приема иностранных судов, однако ИДК не были предусмотрены изначальным проектом и могут быть установлены дополнительно.

Гендиректор «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян подчеркивал, что заход Seabridge был согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами. Паромная линия Сочи—Трабзон—Сочи зарегистрирована Минтрансом РФ как круглогодичная и имеет статус регулярной до конца 2027 года. Несмотря на это, первый за 14 лет рейс был фактически сорван, что поставило под вопрос сроки возобновления сообщения.

Вячеслав Рыжков