На здании Пентагона поменяли табличку с названием министерства

Шеф Пентагона Пит Хегсет поменял табличку на здании ведомства в Вашингтоне после того, как президент США Дональд Трамп переименовал американское министерство обороны в министерство войны. Об этом сообщила пресс-служба структуры.

К публикации приложены фото бронзовой таблички на здании Пентагона. Крепления на ней, судя по кадрам, отверткой прикручивал сам господин Хегсет.

«Мы <...> хотим, чтобы каждый, кто входит в эту дверь, знал: мы настроены крайне серьезно по поводу смены названия этой организации»,— приводит слова министра пресс-служба.

Министерство войны — это историческое название Минобороны США. Ведомство носило это наименование более 150 лет — с 1789 до 1947 год. В начале сентября Дональд Трамп решил заново сменить название министерства. Президент объяснил намерение тем, что Штаты выиграли две мировые войны, а также другие конфликты в XX веке.

