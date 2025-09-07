Дональд Трамп вышел из глухой обороны

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны в Министерство войны. Под этим названием ведомство существовало с самого основания в 1789-м вплоть до 1947 года. По мнению главы Белого дома, подобный шаг пошлет противникам и союзникам Вашингтона сигнал «победы и силы». А новоиспеченный министр войны Пит Хегсет уверен, что ребрендинг позволит наконец-то «воспитывать воинов, а не просто защитников». И хотя для окончательного возвращения к истокам решение еще должен утвердить Конгресс, работа по внедрению названия уже идет полным ходом. При этом в США действия администрации были встречены неоднозначно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

Дональд Трамп 5 сентября, как ранее и обещал, подписал указ о переименовании Министерства обороны (Department of Defense) в Министерство войны (Department of War). Объясняя свое решение, он пояснил, что под этим названием США «выиграли Первую мировую войну, выиграли Вторую мировую войну» и вообще «выигрывали все войны», а потом в 1947–1949 годах при президенте-демократе Гарри Трумэне министерство было реорганизовано и переименовано, что, по логике господина Трампа, привело к утрате былой мощи.

Теперь же, уверен американский лидер, историческая справедливость восстановлена, а всем противникам и союзникам Вашингтона отправлен «сигнал о победе, сигнал о силе». Ведь название «Министерство обороны» «фокусировалось только на способности обороняться», тогда как новое, или, точнее, возвращенное прежнее название говорит о «готовности Америки вести войну, чтобы обеспечить свои интересы», отмечается в указе президента США.

Пит Хегсет, который теперь именуется министром войны и уже успел заменить таблички на двери своего кабинета, к этому добавил, что отныне Пентагон будет продвигать «максимальную смертоносность, а не вялую законность» и демонстрировать «жесткую силу, а не политкорректность».

«Мы будем растить воинов, а не просто защитников»,— провозгласил господин Хегсет.

Несмотря на всю решительность, с которой администрация Дональда Трампа взялась за возращение к истокам, процесс нельзя считать завершенным.

Для полноценного переименования необходимо получить соответствующее согласие Конгресса. А пока этого не произошло, у Пентагона фактически будет два названия. «Министерство обороны» (официальное) — для нормативных документов, «Министерство войны» (дополнительное) — для всего остального мира.

Впрочем, союзники Дональда Трампа в Конгрессе уже подсуетились. Сенаторы-республиканцы Майк Ли и Рик Скотт, а также член Палаты представителей Грег Стьюб внесли соответствующий законопроект, который позволит официально закрепить за Пентагоном воинственное название.

Другое дело, что не все в США разделяют радость Дональда Трампа и его соратников. У демократов, некоторых республиканцев, различных экспертов, а также военных и сотрудников Пентагона решение главы Белого дома вызвало серьезные опасения и даже насмешки.

Во-первых, оппоненты господина Трампа тут же принялись иронизировать, что для человека, который «выпрашивает Нобелевскую премию мира», крайне опрометчиво переименовывать Министерство обороны в Министерство войны. К тому же президент США так часто повторяет, что «остановил семь войн» и собирается остановить еще несколько, что его переход от «обороны» к «войне» многим кажется не вполне логичным.

Во-вторых, часть критиков Дональда Трампа уверена, что переименование ведомства действительно посылает сигнал противникам США, но только не тот, о котором говорит американский лидер. Так, в комментарии изданию Politico неназванный бывший чиновник Пентагона заявил: «Хуже всего то, что это будет использовано нашими врагами, чтобы представить Соединенные Штаты разжигателями войны и угрозой международной стабильности».

В-третьих, многие считают, что администрация занимается популизмом и устраивает представления для внутренней аудитории вместо решения по-настоящему насущных вопросов. Например, сенатор-демократка Джинн Шахин заявила, что «президент и министр обороны впустую растрачивают время и энергию» и пытаются сместить фокус внимания с реальных проблем в стране, тогда как должны были бы «сосредоточиться на подготовке военнослужащих», а не на ребрендинге.

Схожего мнения придерживаются и некоторые республиканцы, правда, не входящие в число преданных соратников Дональда Трампа. По словам бывшего лидера республиканцев в Сенате, действующего сенатора от Кентукки Митча Макконнелла, лучше было бы «вооружить армию так, чтобы она действительно могла предотвращать и выигрывать войны».

«"Мир через силу" (один из лозунгов Дональда Трампа.— “Ъ”) требует инвестиций, а не ребрендинга»,— сказал господин Макконнелл, раскритиковав планы Белого дома запросить финансирование Пентагона на 2026 год без учета инфляционного фактора.

И здесь, пожалуй, кроется основная претензия к решению господина Трампа. Дело в том, что переименование министерства потребует огромных финансовых затрат на фоне растущего госдолга и предвыборных обещаний нынешнего главы Белого дома сократить государственные расходы. Сколько будет стоить замена бесчисленных табличек, печатей, бланков, адресов электронной почты, документов, нашивок и даже аксессуаров в сувенирных магазинах или салфеток в подведомственных столовых, никто достоверно подсчитать не берется.

По оценкам американских СМИ, внедрение названия «Министерство войны» обойдется американскому бюджету как минимум в несколько сотен миллионов долларов, а может и перевалить за $1 млрд.

По словам полковника в отставке, экс-главы аппарата госсекретаря Колина Пауэлла Ларри Уилкерсона, «это будет очень-очень дорого». Он заверил, что поговорил со многими бывшими и действующими сотрудниками из сферы национальной безопасности и те пожаловались ему на зреющее внутри недовольство. «Им не нравятся эти изменения… Потому что это административный кошмар. Речь идет о простой фундаментальной практичности большинства американцев, включая солдат, моряков, летчиков, морских пехотинцев и других. Им просто не нравится все это административное дерьмо»,— сказал господин Уилкерсон.

Впрочем, Дональд Трамп заверил, что его администрация знает, «как провести ребрендинг не сходя с ума». «Мы собираемся сделать это не самым дорогостоящим способом»,— сказал президент США.

Антон Васильев