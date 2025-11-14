Сергей Шишкарев: осколки БПЛА упали на терминал НУТЭП в Новороссийске

Председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев прокомментировал прошедшую атаку беспилотников в Новороссийске в своем Telegram-канале. Он сообщил, что фрагменты БПЛА повредили контейнерный терминал НУТЭП.

По словам Сергея Шишкарева, в результате произошедшего обошлось без пострадавших. Терминалы «ДелоПортс» работают в штатном режиме по внутренним инструкциям и в соответствии с рекомендациями ведомств. Сейчас на объекте НУТЭП устраняют последствия атаки.

При падении осколков БПЛА на НУТЭП произошло возгорание, которое потушили сотрудники МЧС и службы контейнерного терминала. Сергей Шишкарев отметил, что новороссийские сотрудники продемонстрировали выдержку и профессионализм. Основатель ГК «Дело» поблагодарил подчиненных за мужество.

В ходе налета вражеских беспилотников в Новороссийске повреждения получили гражданское судно, причал и котельная АО «Черномортранснефть», нефтебаза на Шесхарисе и шесть жилых домов.

София Моисеенко