Платные парковки в Челябинске начнут работать с 1 июня 2026 года

В Челябинске платные парковки откроют 1 июня 2026 года. Всего появится 1550 коммерческих машиномест. Об этом на пресс-подходе рассказал глава города Алексей Лошкин.

«Сейчас требуется программная проработка, нанесение разметки для парковок, установка систем видеофиксации и так далее. Полная реализация начнется по контракту 1 июня 2026 года. До этого времени мы пройдем все пилотные испытания. Дал коллегам поручение проработать льготные категории, которые должны быть освобождены от оплаты за парковку»,— отметил Алексей Лошкин.

Режим работы парковок — с 9 до 20 часов. Для водителей также разработают специальное мобильное приложение.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре челябинское МКУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей» заключило с московской компанией «Городские технологии» контракт на организацию платных парковок. Компания стала победителем конкурса, снизив стоимость работ с 65 млн до 31,2 млн руб.

Платные стоянки появятся на проспекте Ленина, улицах Васенко, Елькина, Цвиллинга, Воровского, Красной, Пушкина, возле Театральной площади и площади Революции, перед железнодорожным вокзалом, а также в районе перекрестка улиц Елькина и Либкнехта.

Ольга Воробьева