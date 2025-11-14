Срок исполнения контракта по муниципальному дому на Садовой перенесли на 2026 год
Срок исполнения контракта на строительство дома по улице Садовой в Автозаводском районе Нижнего Новгорода перенесли более чем на четыре месяца. Вместо 10 ноября 2025 года срок перенесен на 31 марта 2026 года, следует из карточки контракта на сайте госзакупок.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Допсоглашение об изменении сроков муниципальный заказчик «ГлавУКС» и подрядчик ООО «Вира» заключили 7 ноября.
Многоквартирный дом на улице Садовой предназначен для расселения аварийного жилья. Всего муниципалитет в этом году планировал вести три дома. Еще один дом строят на улице Зайцева в Сормове, там срок завершения всех работ по контракту перенесли на конец февраля 2026 года, при этом строительно-монтажные работы подрядчик ООО «Декор-НН» должен завершить к 28 ноября текущего года. Третий дом — на улице 40 лет Победы в Приокском районе (подрядчик ООО СК «Высотспецстрой»), по нему срок завершения строительства перенесли на конец первого квартала 2026 года. В общей сложности три дома рассчитаны на 559 квартир.