Срок ввода муниципального дома в Приокском районе перенесли на 2026 год

Дом на улице 40 лет Победы в Приокском районе достроить в 2025 году не успеют из-за нарушения сроков исполнения контакта подрядчиком. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщил замдиректора департамента строительства Артем Каразанов 17 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В сентябре прокуратура выдала застройщику дома на улице 40 лет Победы предостережение о недопустимости нарушения сроков

Фото: Прокуратура Нижегородской области В сентябре прокуратура выдала застройщику дома на улице 40 лет Победы предостережение о недопустимости нарушения сроков

Фото: Прокуратура Нижегородской области

Теперь дестрой надеется, что дом введут до конца первого квартала 2026 года. Подрядной организации за нарушение условий контракта применят штрафные санкции. Как писал «Ъ-Приволжье», контракт на строительство дома стоимостью 1,8 млрд руб. заключили в 2024 году ООО СК «Высотспецстрой». В сентябре прокуратура выдала застройщику предостережение о недопустимости нарушения сроков.

На заседании комиссии гордумы по градостроительству Артем Каразанов напомнил, что в 2024-2028 годах расселяют дома, признанные аварийными в 2017-2022 годах. Всего надо расселить 250 домов площадью 93 тыс. кв. м, в которых проживают 6,85 тыс. человек.

Первый этап, по уточненным данным, включает 26,7 тыс. кв. м жилья и 2,1 тыс. человек. Им необходимо предоставить 899 помещений. Замдиректора департамента пояснил, что в программу вносят изменения по решениям судов: какие-то дома переносят на более ранний срок. Некоторые дома, наоборот, исключают, если жители через суд отменили признание их аварийными. Так произошло с домом по улице Гастелло, 2.

Кроме дома на 40 лет Победы, муниципалитет строит дома на улице Зайцева в Сормове (стоимость 871,7 млн руб., застройщик ООО «Декор-НН») и на улице Садовой в Автозаводском районе (620 млн руб., ООО «Вира»). По данным с сайта госзакупок, срок ввода дома в Сормове перенесли на конец февраля. Плановый срок сдачи дома на улице Садовой — 10 ноября 2025 года. Все три дома рассчитаны на 559 квартир.

Артем Каразанов рассказал также, что за первый этап уже расселили 193 собственника, которые выбрали денежное возмещение. Жильцам еще 31 квартиры по договорам соцнайма купили другие квартиры.

Всего на первый этап программы предусмотрено около 4 млрд руб.: 1,5 млрд выделили в 2024 году, на 2025 год заложено 2,5 млрд руб. Большая часть средств — от Фонда ЖКХ.

Ирина Швецова