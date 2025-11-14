На Кубани стоимость грузового транспорта в лизинг снизилась на 6%

В Краснодарском крае с января по октябрь 2025 года средняя стоимость грузового транспорта в лизинг снизилась на 2–6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила региональный директор дивизиона Юг ГК «Интерлизинг» Неля Климарчук.

Как отмечает госпожа Климарчук, несмотря на общее снижение количества лизинговых сделок по России за период с января по октябрь, Краснодарский край продолжает оставаться лидером по спросу на приобретение грузовых автомобилей. Наиболее востребованы в регионе автомобили КамАЗ и МАЗ. Высокий спрос отмечается на тракторы МТЗ, а также российские комбайны и сеялки. При этом количество контрактов на аренду строительной и дорожной техники значительно сократилось из-за уменьшения строительных проектов и сокращения государственных инвестиций в инфраструктурные объекты.

По оценкам эксперта, на стоимость грузового транспорта в регионе повлияло количество грузовиков в стоках лизинговых компаний. Это создало серьезную конкуренцию для новых авто, вынудив производителей и дилеров снижать цену, чтобы оставаться привлекательными на фоне сравнительно свежих грузовых автомобилей с пробегом, говорит Неля Климарчук.

«Спрос на коммунальную технику в Краснодарском крае стабилен благодаря мерам государственной поддержки сферы ЖКХ и финансированию обновления парка спецтехники из регионального бюджета. Техника сельскохозяйственного назначения продолжает пользоваться высоким спросом благодаря поддержке аграриев, включая специальные лизинговые программы с низкими ставками и субсидиями государства, направленными на техническое перевооружение предприятий агропромышленного комплекса. Рост инфляции влияет на увеличение стоимости услуг лизинга, однако вводятся новые инициативы со стороны лизинговых компаний. Они предусматривают уменьшение размера аванса и продление периода платежей. Это в свою очередь способствует сохранению доступности услуги для бизнеса края»,— комментирует Неля Климарчук.

Как считает собеседница «Ъ-Кубань», стабилизация ситуации на рынке лизинга возможна в 2026 году. В следующем году ожидается внедрение новых государственных программ поддержки, дальнейшее развитие отечественного производства грузовых автомобилей и спецтехники.

Андрей Пугачев