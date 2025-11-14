Голкипер «Флориды» Даниил Тарасов одержал первую победу в текущем сезоне НХЛ

«Флорида Пантерс» дома обыграл «Вашингтон Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:3.

Фото: Darren Yamashita-Imagn Images / Reuters Даниил Тарасов

Фото: Darren Yamashita-Imagn Images / Reuters

Ворота хозяев защищал российский голкипер Даниил Тарасов. Он отразил 37 из 40 бросков и одержал первую победу в текущем сезоне НХЛ. В июле вратарь подписал с «Флоридой» контракт на один сезон, ранее россиянин играл за «Колумбус Блю Джекетс». В этом регулярном чемпионате Тарасов провел за команду 5 матчей, отразив 90,15% бросков и в среднем пропустив 2,6 шайб за игру.

Заброшенными шайбами в составе «Флориды» отличились Эван Родригес, Коул Швиндт, Сет Джонс и Ээту Луостаринен, дубль сделал Сэм Рейнхарт. У «Вашингтона» голы забили Брэндон Дюхейм, Джастин Сурдиф и Расмус Сандин.

Канадский нападающий «Пантерс» Брэд Маршанд сделал две передачи, набрав 1000-е очко (435 голов+565 голевых пасов) в регулярных чемпионатах НХЛ. Эту отметку двукратный обладатель Кубка Стэнли покорил за 1116 матчей. Брэд Маршанд и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин обменялись игровыми джерси после встречи.

«Флорида» занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 19 очков после 17 матчей. «Вашингтон» располагается на последней, восьмой строке дивизиона Метрополитен — в активе клуба 17 очков по итогам 17 встреч.

Таисия Орлова