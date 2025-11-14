Мирный житель пострадал при ударе БПЛА в Белгородской области

Поселок Октябрьский Белгородского округа подвергся атаке ВСУ. При ударе беспилотника по легковому автомобилю ранен водитель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

У мужчины — баротравма, осколочные ранения головы и шеи. Его везут в областную клиническую больницу. Пострадавшему оказывают всю необходимую помощь, заверил господин Гладков. Автомобиль поврежден.

В ночь на 14 ноября над регионами России были сбиты 216 беспилотников. Из них четыре — в небе над Белгородской областью.