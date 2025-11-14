ПСБ получил «золотой» статус в рейтинге лучших работодателей России 2025 по версии Forbes.

Фото: пресс-служба ПАО «Банк ПСБ»

В исследовании проанализировали и оценили более 200 крупных компаний по набору ESG-метрик – «Экология», «Сотрудники и общество» и «Корпоративное управление». ПСБ продемонстрировал высокие результаты по всем элементам ESG-повестки в области социальных, экологических и управленческих стандартов.

В исследовании отметили высокий уровень социальной ответственности ПСБ, инвестиции банка в человеческий капитал, социальную поддержку сотрудников и членов их семей, реализацию социальных и благотворительных мероприятий в регионах присутствия. Наивысшую оценку ПСБ получил по набору метрик «Корпоративное управление».

«ПСБ развивает культуру ответственности и осознанности среди сотрудников, ведет системную работу, чтобы забота об экологии и обществе стала интегрированной частью всех наших бизнес-процессов, усиливает социальную составляющую. Приоритеты устойчивого развития банка ориентированы на вклад в национальные цели развития России», – сказал Рубен Бегунц, вице-президент, директор департамента корпоративной культуры и устойчивого развития ПСБ.

