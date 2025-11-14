ФСБ: готовившим убийство высшего чиновника России обещали заплатить метадоном

Представитель украинских спецслужб обещал заплатить наркотиками двум задержанным по подозрению в подготовке убийства одного из высших российских чиновников. Одна из задержанных по делу рассказала ФСБ, что выполняла поручения куратора за метадон.

«В мессенджере Imo я познакомилась с Русланом, который за метадон предложил мне съездить в Москву и сделать его дела. Я взяла своего мужа, и мы поехали»,— рассказала женщина, лицо которой на кадрах скрыто. Видео допроса распространил Центр общественных связей ФСБ.

По словам задержанной, они встретились с куратором на станции метро «Румянцево». Он передал паре вазу с цветами с якобы встроенной видеокамерой. Затем по инструкциям куратора задержанные поехали на Троекуровское кладбище, нашли нужную могилу и поставили вазу там. «Он сказал поставить эту вазу в левый дальний угол. Все сделали, пакет выкинули и собрались уезжать»,— уточнил муж задержанной.

Сегодня сотрудники ФСБ узнали, что Украина под руководством западных спецслужб готовит теракты в отношении чиновников в российских регионах. Специалисты службы предотвратили убийство одного из высших должностных лиц РФ. Теракт планировали совершить, когда тот придет на могилу родственников на Троекуровском кладбище. По данным ФСБ, для подготовки убийства украинские спецслужбы завербовали нелегального мигранта из Центральной Азии и двоих наркозависимых россиян.