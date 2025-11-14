ФСБ обвинила Украину в подготовке терактов в отношении чиновников в регионах

Сотрудники ФСБ узнали, что Украина под руководством западных спецслужб готовит теракты в отношении чиновников в российских регионах. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По информации ведомства, одним из планируемых терактов стала попытка убийства «одного из высших должностных лиц России» на Троекуровском кладбище в Москве. Задержаны три человека. Двое из них, утверждают в ФСБ, наркозависимые.

В российской спецслужбе не исключили, что это не единственная попытка теракта. Аналогичные преступления Украина готовит и в других регионах РФ, заключили в ФСБ.