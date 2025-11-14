ФСБ предотвратила убийство одного из высших чиновников на Троекуровском кладбище

В Москве предотвратили запланированный украинскими спецслужбами теракт, целью которого было убийство «одного из высших должностных лиц России». Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Задержаны три человека — два российских гражданина, «ранее судимых и наркозависимых», и «нелегальный мигрант» из одной из стран Центральной Азии. В подготовке убийства участвовал живущий в Киеве Джалолиддин Шамсов, которого российские правоохранительные органы разыскивают за убийство и незаконный оборот оружия.

Теракт планировалось совершить на Троекуровском кладбище — в момент, когда высокопоставленный чиновник навещал своих покойных родственников. Имя должностного лица не называется.

Во время следствия силовики изъяли средства связи, в которых обнаружена переписка задержанных с сотрудником украинских спецслужб в мессенджерах WhatsApp и Signal. Материалы подтверждали подготовку покушения. Также у задержанных обнаружена замаскированная под вазу с цветами камера видеонаблюдения с возможностью дистанционного управления и передачи данных за рубеж. Она использовалась при подготовке теракта.