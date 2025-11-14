Шестерых жителей Дона обвиняют в хищении топлива с агропредприятия

Полиция Ростовской области задержала шестерых мужчин, которые с июня по ноябрь похитили дизельное топливо на сумму свыше миллиона рублей с территории агропредприятия в Орловском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, подозреваемые в возрасте от 35 до 57 лет несколько месяцев систематически выкачивали горюче-смазочные материалы с предприятия. Участники группы действовали в ночное время, применяя насосы, шланги и специальное оборудование.

Преступную схему организовал охранник компании, который информировал соучастников о благоприятных моментах для совершения хищений. Похищенное горючее сбывалось на территории региона, а полученную прибыль злоумышленники распределяли между собой.

При обысках правоохранители конфисковали автомобиль «Газель» с шестью бочками дизтоплива, насос, аккумулятор и две рации.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Один участник группы находится под подпиской о невыезде, остальные заключены под стражу.

Валентина Любашенко