Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Дону владельцев заброшенных сельхозземель оштрафовали на 15,1 млн рублей

Управление ФНС по Ростовской области начислило владельцам 194 заброшенных сельскохозяйственных участков общей площадью 5,5 тыс. га земельный налог в размере 15,1 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Валентина Любашенко

Фото: Валентина Любашенко

По информации инспекторов, налог за 2024 год рассчитан по увеличенной ставке 1,5% вместо стандартных 0,3% в отношении собственников земельных участков в Азовском, Волгодонском, Зимовниковском, Мартыновском, Семикаракорском, Чертковском и других районах региона, которые в течение трех и более лет подряд допускали зарастание территорий сорной растительностью, кустарниками и деревьями вместо использования земель для сельскохозяйственного производства.

«Управление Россельхознадзора ежегодно передает в налоговую службу информацию о нарушителях земельного законодательства. На основании этих данных принимается решение о начислении земельного налога по повышенной ставке — в пять раз больше обычной», — говорится в сообщении ведомства.

Валентина Любашенко

Новости компаний Все