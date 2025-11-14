На Дону владельцев заброшенных сельхозземель оштрафовали на 15,1 млн рублей

Управление ФНС по Ростовской области начислило владельцам 194 заброшенных сельскохозяйственных участков общей площадью 5,5 тыс. га земельный налог в размере 15,1 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Валентина Любашенко

По информации инспекторов, налог за 2024 год рассчитан по увеличенной ставке 1,5% вместо стандартных 0,3% в отношении собственников земельных участков в Азовском, Волгодонском, Зимовниковском, Мартыновском, Семикаракорском, Чертковском и других районах региона, которые в течение трех и более лет подряд допускали зарастание территорий сорной растительностью, кустарниками и деревьями вместо использования земель для сельскохозяйственного производства.

«Управление Россельхознадзора ежегодно передает в налоговую службу информацию о нарушителях земельного законодательства. На основании этих данных принимается решение о начислении земельного налога по повышенной ставке — в пять раз больше обычной», — говорится в сообщении ведомства.

Валентина Любашенко