Пожар на бывшей «Лакокраске» повредил кровлю здания

В результате пожара на территории бывшего завода «Лакокраска» провреждена кровля неэксплуатируемого производственного здания на площади 20 кв. м. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Сигнал о пожаре по адресу улица Полушкина Роща, дом 16, строение 75 поступил в 18:04, пожарные ликвидировали возгорание в 20:11. Люди не пострадали. К тушению привлекались шесть единиц техники и 42 человека личного состава МЧС России.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что предыдущее возгорание на территории производственного комплекса бывшей «Лакокраски» было зафиксировано 12 августа.

Антон Голицын