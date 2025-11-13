В Ярославле на территории бывшей «Лакокраски» произошел пожар

В Ярославле в промышленной зоне, где ранее располагался завод «Лакокраска», произошло возгорание. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По информации ведомства, возгорание произошло на крыше реконструируемого здания. Горели битум и мусор, площадь пожара составила 20 кв.м.

Сотрудники МЧС уже ликвидировали открытое горение. В пожаре никто не пострадал, дознаватели ведомства установят причины пожара.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в августе 2025 года пожар уничтожил половину производственного корпуса и повредил административное здание лакокрасочного завода.

Алла Чижова