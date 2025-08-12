Некрасочный пожар

В Ярославле пожар уничтожил половину производственного корпуса и повредил административное здание лакокрасочного завода. Тушили огонь около 15 часов, к ликвидации были привлечены 100 специалистов и 27 единиц техники, а также пожарный катер. Пострадавших нет. Прокуратура начала проверку.

Полная ликвидация пожара в промышленном здании ООО «Ярославская лакокрасочная компания» была объявлена 12 августа в 14:56. Вспыхнуло здание на берегу Волги на улице Полушкина роща еще ночью, сигнал в МЧС поступил в 00:11. Очевидцы публиковали в соцсетях кадры пожара. Судя по ним, возгорание было видно почти из всех районов города.

По первоначальным сообщениям МЧС России, площадь пожара составила 4,5 тыс. кв.м., обрушилась кровля. Позже было объявлено, что локализация огня на площади 3,5 тыс. кв.м. Тушили возгорание 100 специалистов и 27 единиц техники, а также пожарный катер.

По предварительной информации, при пожаре никто не пострадал. Однако серьезный ущерб нанесен зданиям.

«В результате пожара уничтожена половина производственного корпуса площадью 2,8 тыс. кв.м., повреждены в административном корпусе три этажа площадью 700 кв.м.»,— говорится в сообщении ГУ МЧС по Ярославской области.

По данным 76.ru, пострадали производственное и административное здания по адресу улица Полушкина роща 16Р и 16М. «Работа компании после ЧП возобновится в ближайшее время»,— приводит издание заявление предприятия.

На предприятии отказались комментировать «Ъ-Ярославль» произошедшее. В октябре 2024 года в Ростехнадзоре сообщали о выявлении 27 нарушений требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте II класса «Площадка производства лаков и эмалей на конденсационных и полимеризационных смолах» (Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, д. 16, д. 16, строение 44, д. 16 р, д. 16 С) ООО «Ярославская лакокрасочная компания».

Тогда центральное управление Ростехнадзора установило, что не была обеспечена герметичность химико-технологической системы, защита муфты привода на насосе не соответствовала документации, положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности требовало пересмотра. Кроме того, при проведении эксперимента по ликвидации аварий персонал цеха вел себя не в полной мере в соответствии с планом. Также на площадке не были обеспечены требования безопасности к ведению газоопасных работ. В отношении юрлица и должностного лица возбудили дела по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (Нарушение требований промышленной безопасности).

По факту пожара прокуратура Ярославской области начала проверку.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль»,— сообщили в прокуратуре.

Причина возгорания не называлась. На месте работали дознаватели, а также эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России.

ООО «Ярославская лакокрасочная компания» — одно из ведущих российских предприятий, производитель автомобильных ЛКМ, индустриальных и декоративных красок, грунтовок и эмалей. Производство работает с 2009 года. Генеральным директором с августа 2024 года является Алексей Антонов, председатель ЯРО МОДЗПВ «КСМ» (Ярославское региональное отделение межрегионального общественного движения защиты призывников и военнослужащих «Комитет солдатских матерей»).

Алла Чижова