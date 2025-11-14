Опера «Мадам Баттерфляй», «Иллюзия обмана 3» и матч «Сочи — Шанхай Дрэгонс»

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Сочи смогут услышать оперу-катастрофу и поболеть за любимую команду на хоккейном матче. А еще — можно сходить на спектакли, премьеры фильмов и стендап-концерт. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Фото: ХК «Сочи»

Где послушать музыку

14 ноября в 19:00 на главной сцене концертного центра «Сириус» Московский академический Музыкальный театр имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко представит оперу-катастрофу Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй». Авторы либретто — Луиджи Иллика и Джузеппе Джакозы. «Опера-катастрофа Джакомо Пуччини, созданная в 1904 году, — о трагической истории любви японской гейши Чио-Чио-сан (Баттерфляй) и американского лейтенанта Пинкертона, ставшая символом рокового столкновения культур»,— сказано в описании.

Стоимость билета — от 3550 руб. (12+)

16 ноября в 16:00 на главной сцене концертного центра «Сириус» Московский академический Музыкальный театр представит оперу Николая Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». «Написанная к 100-летию Александра Пушкина, эта опера в четырех действиях с прологом — мастерское воплощение одноименной сказки поэта. Либреттист Владимир Бельский сохранил пушкинские строки, а в музыкальной ткани этого сложного, многослойного произведения каждый персонаж и волшебное явление получили собственную характеристику»,— говорится в аннотации.

Стоимость билета — от 1750 руб. (6+)

Какие спектакли посетить

15 ноября в 18:00 на сцене «Нового театра Сочи» покажут спектакль «Волки и овцы» по одноименной комедийной пьесе Александра Островского. Режиссер — Константин Демидов.

Стоимость билета — 1900 руб. (16+)

16 ноября в 12:00 в «Новом театре Сочи» пройдет спектакль «Ежик» по мотивам сказок Сергея Козлова. Режиссер — Алена Бабикова.

Стоимость билета — 1300 руб. (6+)

Что смотреть в кино

14, 15 и 16 ноября в «Кино Море Молл», «City Stars (Адлер)», «Юбилейном», «Сочи», «Комсомольце (Адлер)» и «City Stars Олимп» состоится премьера фильма «Иллюзия обмана 3» (триллер, криминал). «“Четыре всадника” возвращаются вместе с молодым поколением иллюзионистов, демонстрируя головокружительные трюки, магию и превращения, каких еще не видел мир»,— сказано в описании. Режиссер — Рубен Фляйшер.

Стоимость билета — от 300 руб. (16+)

В «Кино Море Молл», «City Stars (Адлер)», «Юбилейном», «Сочи», «Комсомольце (Адлер)» и «City Stars Олимп» покажут еще одну киноновинку — «Яга на нашу голову» (фэнтези, комедия, семейный). «Когда у 10-летнего Пети появляется новая воспитательница — странная, ворчливая, но невероятно обаятельная — он быстро понимает: она не такая, как все. Она — “няня под прикрытием”, а на самом деле — Яга, легендарная волшебница, потерявшая свою ступу и спрятавшаяся среди людей. Теперь только Петя сможет помочь ей вернуть магические силы, а Яга — научить мальчика летать. И не только на ступе, но и по жизни»,— говорится в описании. Режиссер — Александр Войтинский.

Стоимость билета — от 300 руб. (6+)

Еще одна достойная внимания кинопремьера — «Лысый нянь» (комедия). Бывалому спецназовцу поручают наити украденную программу государственнои важности, спрятанную в доме многодетнои семьи. Совершенно неприспособленному к заботе о детях майору предстоит устроиться няней ребят, которые не упустят возможности напакостить ему и его напарнице из ФСБ. Режиссер — Алиса Шитикова.

Стоимость билета — от 300 руб. (6+)

Куда сходить еще

15 ноября в 15:00 во дворце спорта «Большой» пройдет хоккейный матч «Сочи — Шанхай Дрэгонс».

Стоимость билета — от 600 руб. (0+)

15 ноября в 20:00 на концертной площадке Red Buffet выступит Елена Новикова, победитель проекта «Открытый микрофон» и постоянный резидент шоу Stand Up на ТНТ.

Стоимость билета — от 799 руб. (18+)

