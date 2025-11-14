Генерал Попов получил Lexus за помощь при строительстве зданий Генштаба

Бывшего замминистра обороны России, генерала Павла Попова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Как указано в материалах дела, в обмен на покровительство ОАО «Бамстройпуть», которая занималась строительством зданий Национального центра управления обороной России (НЦУО; входит в структуру Генштаба), Попов получил автомобиль Lexus и квартиру в Хамовническом районе Москвы.

Обвинение основывается на показаниях учредителя ОАО «Бамстройпуть» Игоря Тушкевича. Он подтвердил передачу имущества Попову в обмен на создание благоприятных условий и общее покровительство компании при выполнении работ на объектах НЦУО. При этом самого Тушкевича обвиняют в мошенничестве по делу, связанному с другими объектами Минобороны, а его компания проходит процедуру банкротства.

Дело рассматривают в 235-м гарнизонном военном суде в закрытом режиме. Материалы уголовного дела насчитывают 56 томов. Павел Попов не признает вину. По словам экс-замминистра, он не контролировал выполнение строительно-монтажных работ на объектах НЦУО и не мог давать каких-либо преференций. Генерал добавил, что пользовался автомобилем и квартирой на временной основе, имуществом распоряжались и другие лица.

