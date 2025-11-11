Генералу армии сидеть разрешили

235-й гарнизонный военный суд приступил в закрытом режиме к рассмотрению уголовного дела бывшего замминистра обороны генерала армии Павла Попова, обвиняемого в хищении средств парка «Патриот», взяточничестве и других преступлениях. Свою вину ни по одному пункту генерал не признал, утверждая, что его оговорили ранее осужденные в особом порядке фигуранты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Попов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Павел Попов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Доставленный из СИЗО 68-летний отставной военный выглядел уставшим. Было очевидно, что путь из «Лефортово» в расположенный в районе Щелковского шоссе суд дался Павлу Попову с трудом: рядом с клеткой с бронированным стеклом стояли ходунки, на которых подсудимый передвигается после серии операций, в том числе по замене диска в позвоночнике имплантатом.

В связи с этим судья Артем Карпов разрешил 68-летнему фигуранту при обращении к нему не вставать. «Вы можете работать сидя, по состоянию здоровья»,— сказал председательствующий.

Почти сразу же обвинитель Андрей Обухов из Главной военной прокуратуры заявил ставшее в последнее время традиционным ходатайство о закрытии процесса. Он сослался на то, что материалы дела «содержат информацию, являющуюся служебной тайной в области обороны». «Проведение открытого разбирательства может привести к разглашению охраняемой законом тайны,— указал майор юстиции.— Кроме того, имеющиеся в материалах дела сведения о местах работы, проживания и другие личные данные бывших и нынешних должностных лиц федеральных ведомств в условиях террористических угроз в ходе проведения СВО требуют обеспечения их безопасности, а также безопасности их родственников и близких лиц».

Представители потерпевших, которыми признаны Минобороны и парк «Патриот», просьбу поддержали в отличие от защитника фигуранта. Адвокат Денис Сагач заявил, что, знакомясь с материалами дела, сведений, составляющих государственную или «иную охраняемую законом тайну», не обнаружил. Выступил против закрытия процесса и сам Павел Попов. Однако суд просьбу прокуратуры удовлетворил, указав, впрочем, что в деле имеются «ссылки на госконтракты» и иная информация, составляющая «служебную тайну». Зрителей попросили выйти, после чего было оглашено обвинительное заключение. На это с небольшим перерывом ушло два часа.

Бывшего замминистра обороны генерала армии Павла Попова арестовали 29 августа 2024 года.

К этому времени уже были задержаны впоследствии признавшие вину и вышедшие на свободу экс-директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и бывший замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров. Оба заключили с прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве, дав показания на своего начальника.

В итоге Павлу Попову вменили в вину целый «букет» статей УК РФ: мошенничество (ч. 4 ст. 159), служебный подлог (ч. 2 ст. 292), два эпизода взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290), а также превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия (ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 222).

В частности, следствие полагает, что за счет бюджетных средств, выделяемых на обслуживание и обустройство парка «Патриот», замминистра обеспечил строительство своего загородного дома из калиброванного бревна с гаражом и баней в садовом некоммерческом товариществе «Звезда» (деревня Александровка городского округа Красногорск), а также «техническое и хозяйственное обслуживание своего участка» площадью 0,3 га. Дом почти в 200 кв. м строили задействованные в парке «Патриот» работники. Расходы были оформлены как затраты, связанные с обслуживаем парка в 2021–2024 годах путем заключения договоров с различными фирмами и индивидуальными предпринимателями на его ремонт и обслуживание.

При этом объем указанных в договорах работ либо существенно завышался, либо они не выполнялись вовсе. В общей сложности Следственный комитет РФ счел украденными 25,8 млн руб.

Два эпизода получения взяток связаны с безвозмездным предоставлением Павлу Попову для проживания с 2014 по 2024 год квартиры на Фрунзенской набережной неподалеку от главного здания Министерства обороны, а также внедорожника Lexus LX 570. Квартиру и автомобиль выделила генералу Попову подрядная организация ОАО «Бамстройпуть», которая занималась строительством Национального центра управления обороной РФ (НЦУО РФ — преемник Центрального командного пункта Генштаба). Сумму полученной Павлом Поповым незаконной выгоды следствие оценило в первом случае в 14 млн руб., а во втором — около 32 млн руб., полагая, что генерал лоббировал интересы фирмы и организовывал ее привлечение к строительству иных объектов.

Также следствие вменило в вину генералу Попову фиктивное трудоустройство трех человек, среди которых была, в частности, его невестка Аксинья Перебаева, а также незаконное хранении ружья «Вепрь» с 40 патронами. Сам Павел Попов в отличие от его подчиненных, решивших сотрудничать со следствием, вину никогда не признавал. Так, он утверждал, что передал наличными Владимиру Шестерову, которого действительно попросил помочь со строительством дома, 18,2 млн руб., что вполне укладывалось в стоимость возведенного объекта. Его экспертиза оценила в 16 млн руб. О том, что строительство дома вышло далеко за смету и поэтому его подчиненные Владимир Шестеров и Вячеслав Ахмедов могли использовать бюджетные деньги и привлекали строителей парка, он не знал.

«Вначале фигуранты утверждали, что никаких хищений средств парка в сговоре с Поповым не было, затем, заключив досудебные соглашения с прокуратурой, они изменили ранее данные ими показания, и дали новые, используя общие фразы, что оплачивали строительные работы, выполнявшиеся на его даче за счет парка. Сначала говорили, что действовали в "интересах Попова", а в последующих показаниях — по "указанию Попова". Собственно, это единственное доказательство следствия»,— сказал защитник.

Интересно, что Вячеслава Ахмедова и Владимира Шестерова ранее судили в открытом режиме, рассмотрев их дела в особом порядке и назначив пять и шесть лет колонии соответственно.

Что касается Павла Попова, то он, после того как прокурор огласил обвинительное заключение, заявил, что вину не признает ни по одному пункту. По словам адвоката, показания, в ходе которых его подзащитный «последовательно и аргументированно» изложит позицию, он даст в конце процесса. Перед этим Владимира Шестерова и Вячеслава Ахмедова должны допросить в суде как свидетелей. Приговор в отношении первого уже устоял в апелляции, жалоба же второго пока не рассмотрена.

Мария Локотецкая