Над Ростовской областью сбили семь беспилотников в ночь на 14 ноября
Системы противовоздушной обороны сбили семь беспилотников самолетного типа над Ростовской областью в ночь на 14 ноября. Воздушную атаку отразили в Каменском, Чертковском, Шолоховском, Усть-Донецком, Боковском и Миллеровском районах.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Пострадавших среди населения нет. В настоящее время уточняется информация о последствиях инцидента.
Всего дежурные средства ПВО уничтожили над территорией России 216 вражеских дронов.