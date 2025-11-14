Над Ростовской областью сбили семь беспилотников в ночь на 14 ноября

Системы противовоздушной обороны сбили семь беспилотников самолетного типа над Ростовской областью в ночь на 14 ноября. Воздушную атаку отразили в Каменском, Чертковском, Шолоховском, Усть-Донецком, Боковском и Миллеровском районах.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пострадавших среди населения нет. В настоящее время уточняется информация о последствиях инцидента.

Всего дежурные средства ПВО уничтожили над территорией России 216 вражеских дронов.

Валентина Любашенко