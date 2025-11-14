Силы ПВО отразили удары БПЛА по энергообъектам в Волгоградской области

Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ, пытавшиеся ударить по объектам энергетической инфраструктуры в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Его комментарий приводят в пресс-службе администрации области.

Господин Бочаров отметил, что перебоев с электроснабжением нет — все системы работают в штатном режиме. Никто из мирных жителей не пострадал. Жилые дома не получили повреждений.

В ночь на 14 ноября силы ПВО сбили 216 дронов над 11 регионами России. Больше всего — 66 БПЛА — сбили над Краснодарским краем. Над Саратовской областью уничтожили 45 дронов, 19 — над Крымом. Под удар попала нефтебаза в Новороссийске. За ночь в России приостановили работу 11 аэропортов, часть из них уже открыли.