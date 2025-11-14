Производитель воды Baikal требует с бывших топ-менеджеров более 1,4 млрд рублей

ООО «Байкал Холдинг», выпускающее воду Baikal, обратилось в арбитражный суд Иркутской области с требованием взыскать с бывших менеджеров и совладельцев бизнесов в пользу своих дочерних компаний в общей сложности 1,48 млрд руб. убытков. В числе «дочек» — ООО «Байкалси кампани "ИДК"», АО «Байкалси кампани "ИЗРМВ"», ООО «Байкал» и АО «ГК "Море Байкал"» следует из картотеки арбитражных дел, с которой ознакомился «Ъ».

Как следует из материалов дела, ответчиками выступают Руслан Коковин, Ринат Хабибрахманов, Александр Никулин, Екатерина Бардымова и Максим Сурнин.

Иск подан в сентябре 2025 года, заявление принято к производству. Тогда же от истца поступило ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ареста денежных средств, движимого и недвижимого имущества, акций АО и долей в уставном капитале обществ на сумму 1,48 млрд руб. в отношении каждого из ответчиков. Суд эти требования удовлетворил, за исключением требования об установлении запрета на выезд за рубеж одному из ответчиков — Максиму Сурнину. Следующее заседание по делу назначено на 24 ноября.

По данным СПАРК, 53,28% в ООО «Байкал Холдинг» принадлежат АО «Гринвелл», где бенефициаром на 2022 год указан Игорь Пура. Оставшиеся 46,72% долей находятся у АО «Байкальская глубина», где учредители не заявлены. По данным NTech, в первой половине 2025 года натуральные продажи воды Baikal выросли на 12,8% год к году, денежные — на 21,2%.

Лолита Белова