«Студент в споре с государством является слабой стороной»

Государственная дума в третьем чтении одобрила законопроект, который изменит порядок обучения на медицинских и фармацевтических специальностях и введет для таких студентов штрафы за отказ от заключенного целевого договора. Что меняется для студентов и выпускников медвузов, «Ъ-Кубань» пояснил юрист, заместитель председателя экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Краснодарском крае, директор центра по защите прав граждан в сфере здравоохранения «Право на здоровье» Николай Чернышук.

Николай Чернышук

Фото: предоставлено автором

«Развитие частной медицины приводит к оттоку медицинских кадров из государственного здравоохранения. В Краснодарском крае самый высокий дефицит врачей среди южных регионов. Только в государственной системе здравоохранения не хватает 5 тыс. специалистов.

Вопрос дефицита медицинских кадров актуален для всей страны, и на федеральном уровне давно предпринимаются попытки его решения. Национальные программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" направлены на привлечение молодых специалистов для работы в сельской местности. Теперь законодатели выступили с инициативой об обязательной отработке в государственных клиниках выпускников вузов.

Если в начальной редакции законопроекта планировалось распространить требование на всех студентов, включая коммерческую и бюджетную формы обучения, то теперь речь идет об ординатуре. Ординатор, поступивший на бюджет, должен будет заключить целевой договор с работодателем либо к моменту зачисления на программу, либо в течение срока своего обучения.

Работодателем может стать как государственное учреждение, так и частное при условии, что оно оказывает бесплатную помощь в рамках обязательного медицинского страхования. Законопроектом фактически предполагается перевод всех бюджетных мест ординатуры в целевые.

Если ординатор захочет расторгнуть целевой договор, то он должен будет оплатить стоимость обучения. Если целевой договор захочет расторгнуть студент медицинского или фармацевтического направления (всех форм обучения, кроме ординатуры) или он решит не работать в организации, с которой этот договор заключил, то ему придется не только выплатить компенсацию за потраченные на его обучение средства, но еще и штраф в двукратном размере этой компенсации. То есть, по сути, студенту придется трижды оплатить свое обучение. Такие жесткие меры, на мой взгляд, необоснованны и противоречат законодательству.

Студент в споре с государством, очевидно, является слабой стороной, и его интересы должны быть защищены законодательно. В соответствии с Гражданским кодексом можно требовать компенсации убытков, при этом трехкратное их повышение является очевидным злоупотреблением.

В новой редакции закона, на мой взгляд, до сих пор не учтены спорные положения. Например, ситуация, когда выпускница во время прохождения отработки уходит в декрет. Как известно из трудового законодательства, отпуск по беременности, родам и уходу за ребенком до трех лет полностью засчитывается в трудовой стаж. Значит ли это, что данный период времени будет засчитан в срок целевой отработки и через три года декрета девушка будет свободна от обязанности?

Добавлю, что изменения также коснутся аккредитации выпускников медвузов. Сейчас они проходят первичную аккредитацию, а через пять лет — периодическую. Теперь, чтобы допустили к периодической аккредитации, после окончания учебы молодой специалист должен будет работать под руководством наставника. Примерный срок — до трех лет. Он будет конкретизироваться Минздравом для каждого направления и региона. Предполагается, что новые правила начнут действовать в 2026 году».