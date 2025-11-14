Строительство аэропорта в Шерегеше обойдется в 25,13 млрд рублей

В Кемеровской области приняли региональный комплексный план транспортного обслуживания населения. Соответствующее постановление правительства Кузбасса издано 13 ноября.

План рассчитан на 2026-2030 годы. На его реализацию предполагается израсходовать 49,7 млрд руб. Средства будут направлены из бюджетов разного уровня, а также из внебюджетных источников.

Около половины суммы — 25,13 млрд руб. — придется на строительство аэропортового комплекса в Шерегеше. Планируется, что федеральный бюджет выделит на этот проект 16,2 млрд руб. Весь объем финансирования отнесен на 2030 год. Ранее губернатор Кемеровской области Илья Середюк заявлял о том, что аэропорт предстоит построить в 2029 году.

План транспортного обслуживания предусматривает приобретение 457 автобусов для муниципальных и межмуниципальных маршрутов. Кроме того, предстоит закупка 122 трамваев и 40 троллейбусов.

Валерий Лавский