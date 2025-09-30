Сложить и доставить

Растущие экспортные и внутрироссийские перевозки, развитие сетевой и электронной торговли на фоне больших размеров сибирских территорий при сравнительно небольшом населении формируют особый спрос на логистические услуги. В Сибири активно строятся распределительные центры, склады и контейнерные терминалы, модернизируются старые и строятся новые аэропорты. Связанность территорий, их транспортные и логистические возможности выступают катализатором экономического развития, считают эксперты.

Складское строительство по всем регионам Сибири оправданно ее большими размерами, по крайней мере, для нужд маркетплейсов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Повсеместные склады

Практически по всей Сибири заявлены к реализации крупные проекты складов и распределительных центров. Так, два склада площадью 10 тыс. и 40 тыс. кв. м планируют построить в 2030 году под Новосибирском «Армада-парк» и «Лемана Про» (ранее «Леруа Мерлен») соответственно. В первом случае это будет комплекс для обеспечения сырьем гофрокартонажных предприятий региона, инвестиции составят около 800 млн руб. Во втором — инвестиции запланированы в объеме 2 млрд руб., склад «Лемана Про» будет обслуживать магазины и дарксторы сети на пространстве от Новосибирска до Владивостока, а также в Казахстане. Компания «Алидао» (структура китайской «Циндао Гохэтун») летом этого года начала искать участок в Новосибирске, на котором планирует построить склад под автомобильные комплектующие для внедорожников BAW и BAIC площадью более 1 тыс. кв. м. Как сообщал „Ъ“ , вложения составят около 200 млн руб.

Традиционно самые крупные проекты заявляют сетевые ритейлеры и интернет-маркеты. В июне губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и главный исполнительный директор объединенной компании Wildberries & Russ Роберт Мирзоян подписали соглашение о строительстве логоцентра площадью 150 тыс. кв. м. По мнению главы региона, реализация проекта «напрямую отразится на развитии малого и среднего бизнеса, позволит снизить затраты предпринимателей на логистику и сократит сроки доставки, станет стимулом для развития бизнеса Приангарья». В августе банк ВТБ сообщил о выдаче банковских гарантий на 1,8 млрд руб. группе компаний «Свободные Технологии» для реализации контракта на строительство складского комплекса в Иркутской области площадью более 47 тыс. кв. м. Заказчиком проекта выступил ритейлер X5. Новый складской комплекс призван расширить географию поставок продукции ритейлера, обеспечить возможность соблюдения требований к хранению и логистике продуктов питания.

В Кузбассе Wildberries & Russ также планирует пуск нового объекта до конца 2025 года. Компания строит логоцентр на 100 тыс. кв. м в Юрге с заявленными инвестициями в 7,6 млрд руб. Как ранее объявлял губернатор Кузбасса Илья Середюк, первую очередь логоцентра планировалось запустить в середине 2025 года, затем срок сдвинули на конец года. В состав первой очереди входят административно-бытовая часть и две секции складов на 40 тыс. кв. м. Как и в Иркутской области, кузбасские власти полагают, что строительство крупного распределительного центра будет способствовать развитию местных производителей, о чем Илья Середюк сообщал после встречи с главой Wildberries & Russ Татьяной Ким в июне этого года. По словам главы региона, «компания заинтересована в росте» местных производителей. В августе Wildberries & Russ запустила склад на 10 тыс. кв. м для приема сверхгабаритных товаров в Новосибирске и арендовала логопарк на 41,4 тыс. кв. м в Красноярске, сообщил консультант сделки CORE.XP.

В Омске распределительный центр общей площадью 44 тыс. кв. м и стоимостью более 3 млрд руб. строит розничная сеть «Магнит», планируя запустить его весной 2026 года, сообщал в своем телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко. В Новоалтайске (Алтайский край) распределительный центр строит ООО «НАДстрой», «дочка» АО «Новосибирскавтодор». По данным компании, логистический центр класса «А» на 90 тыс. кв. м будет отвечать потребностям и федеральных ритейлеров, и маркетплейсов. Первую очередь в 22 тыс. кв. м компания планирует запустить в четвертом квартале 2025 года, остальные 68 тыс. кв. м запланированы на 2026-2028 годы. На конец прошлого года треть складских площадей строящегося центра в Новоалтайске была законтрактована федеральными клиентами.

Складское строительство по всем регионам Сибири оправданно ее большими размерами. По крайней мере, для нужд маркетплейсов. Как отмечает директор Ассоциации инновационных регионов России Александр Смекалин, для успешного развития электронной торговли «крайне важно децентрализовать логистику. Модель, при которой грузы из Сибири сначала идут в центральный хаб, а затем доставляются обратно — крайне затратна и неэффективна». Поэтому нужно «развивать мощные логистические центры в ключевых точках, таких как Новосибирск, Красноярск, Иркутск, что позволит оптимизировать цепи поставок и снизить издержки». Такие логоцентры получают грузы в контейнерах. По оценке гендиректора компании «Инфра Проекты» Алексея Безбородова, Новосибирск и Красноярск обеспечены контейнерными складами в соответствии со спросом, но их не хватает регионам — Новосибирской и Омской областям, Кузбассу и Красноярскому краю. Он отмечает конкуренцию между регионами за логистических инвесторов в треугольнике Новосибирск — Кемерово — Томск, где как «самый бедный проигрывает Томск». Александр Смекалин считает, что нужно развивать особый режим бондовых складов, где можно хранить зарубежные товары до их таможенного оформления.

Передвижение кадров

Помимо перемещения грузов, по мнению Александра Смекалина, важно «обеспечение оперативного передвижения кадрового потенциала, то есть миграция населения, связанная с потребностями развития отраслей», особенно в нынешних условиях кадрового дефицита. Решить такую задачу невозможно без активного и доступного авиационного сообщения, восстановления и поддержки малой авиации, а также развития межрегионального скоростного железнодорожного сообщения. Что происходит в Европейской части России и на Урале. Наличие такого передвижения, отмечает эксперт, «интегрирует экономику смежных регионов и обеспечивает быстрый переток кадров».

Такому подходу соответствует принятый правительством России 29 августа 2025 года комплексный план создания и модернизации инфраструктуры в регионах на период до 2036 года. Он предусматривает строительство аэропортов на горнолыжном курорте Шерегеш (Кузбасс), в Иркутске и в Бодайбо на севере Приангарья, реконструкцию аэропортов Новокузнецка (Кузбасс) и Красноярска, взлетно-посадочной полосы в аэропорту Хатанги на севере Красноярского края, а также завершение модернизации аэропортовых комплексов в Новосибирске и Томске.

Практически все проекты запланированы в городах с уже налаженным воздушным сообщением и предусматривают модернизацию существующих воздушных гаваней. И только в Шерегеше планируется полностью новый аэропорт с ВПП в 3,2 км и аэровокзалом пропускной способностью 200 пассажиров в час. В конце 2022 года ООО «Международный аэропорт Кемерово им. А.А. Леонова» (входит в «Новапорт Холдинг») заказало проектирование этого аэропорта. Как сообщил на пресс-конференции 23 сентября Илья Середюк, в текущем году заканчивается передача на экспертизу первичных документов на строительство объекта. По словам губернатора, это «непростой проект, в горах, сложный, и чтобы учесть все требования, проектирование несколько раз перезапускалось с учетом всех выявленных сложностей». «Тем не менее, все инвесторы понимают, что развитие Шерегеша глобально можно рассматривать только через этот транспортный хаб, который должен быть построен в 2029 году»,— отметил господин Середюк.

Директор Ассоциации инновационных регионов России Александр Смекалин напоминает, что связанность территорий, их транспортные и логистические возможности исторически выступают катализатором экономического развития, и «сегодня этот тренд лишь усиливается, особенно для Сибири и Дальнего Востока, богатых ресурсами и обладающих промышленным потенциалом». По его мнению, инвестиции в высокоскоростное межрегиональное сообщение и сеть распределительных центров — «это основа для будущей экономической интеграции и раскрытия всего потенциала Сибири как макрорегиона».

Игорь Лавренков, Кемерово