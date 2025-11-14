Агрохолдинг из Тамбова приобрел активы в Воронежской и Ростовской областях

Тамбовское АО «Октябрьское» завершило покупку АО «А1 Агрохим» у Группы компаний «АГР». Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу покупателя.

По информации пресс-службы, приобретенная компания владеет площадками хранения и перевалки удобрений в Воронежской и Ростовской областях. Сделка позволит «Октябрьскому» укрепить позиции в Центральном Черноземье и южных регионах России.

Покупатель занимается поставками минеральных удобрений, средств защиты растений, семян и дизельного топлива через дочернюю структуру ООО «Агрохимцентр Трейд». После объединения новых активов общий складской и логистический потенциал группы превысит 150 тыс. тонн единовременного хранения. Руководство планирует развивать существующие направления поставок дизтоплива и продажи семян, а также запустить дополнительные логистические услуги для аграриев.

Стоимость сделки не раскрывается. Ожидаемая выручка на 2026 год составит 8,5-9 млрд руб., что на 40% больше показателей 2025 года.

«Для нас приобретение «А1 Агрохим» — это не просто расширение географии и складской инфраструктуры. Когда складываются усилия людей, понимающих рынок, рождается эффект, который невозможно достичь только инвестициями», — заявил управляющий партнер АО «Октябрьское» Максим Жалнин.

