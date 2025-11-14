Тайконавты застрявшего в космосе «Шэньчжоу-20» возвращаются на Землю

Экипаж китайского пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-20» планирует вернуться с орбитальной станции «Тяньгун» на Землю в пятницу на борту «Шэньчжоу-21», сообщается на сайте Управления программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA). Состояние членов экипажа оценивается как хорошее.

Первоначально экипаж «Шэньчжоу-20», проработавший на орбите полгода, планировалось вернуть на Землю 5 ноября. Однако, возвращение было отложено в связи со столкновением корабля с мелким космическим мусором.

Экипаж «Шэньчжоу-20» составляют уже в третий раз полетевший в космос командир Чэнь Дун (ранее летал в 2016 и 2022 годах), а также Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе. Им на смену на орбитальную станцию «Тяньгун» прибыли участники миссии «Шэньчжоу-21». Ранее CMSA заявляло, что станция рассчитана на одновременное пребывание двух экипажей.

Эрнест Филипповский