«Технониколь» расширяет производство в Ростовской области на 7,3 млрд рублей

Компания «Технониколь» построит два завода по производству теплоизоляции в Красном Сулине с объемом инвестиций 7,3 млрд руб. и запустит их в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации ведомства, новые предприятия будут выпускать утеплители из каменной ваты и экструзионный пенополистирол на существующей промышленной площадке «Технониколь».

«После ввода в эксплуатацию новых объектов число рабочих мест на красносулинских предприятиях увеличится почти вдвое»,— говорится в сообщении.

На промышленной площадке уже функционируют два завода «Технониколь». Первый выпускает 1,7 млн куб. м каменной ваты в год, второй производит 160 тыс. куб. м минеральных субстратов для тепличных хозяйств. Общая численность персонала составляет 233 человека.

Местное предприятие «Ларта Гласс Ростов» также готовит модернизацию производства. Его текущая мощность достигает 900 тонн флоат-стекла в сутки.

«Оба завода динамично развиваются. И реализовывать им планы помогает господдержка. Правительство области субсидировало компаниям часть затрат на техприсоединение, предоставляло налоговые льготы. Видим, что эти меры приносят долговременный и ощутимый результат»,— прокомментировал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Валентина Любашенко