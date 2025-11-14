Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В ночь с 13 на 14 ноября военные сбили БПЛА в шести районах Дона

Минувшей ночью по северу Ростовской областисилы ПВО отразили воздушную атаку врага. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Губернатор уточнил, что военные перехватили и уничтожили вражеские беспилотники в Каменском, Чертковском, Шолоховском, Усть-Донецкком, Боковском и Миллеровском районах.

«Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется»,– резюмировал Юрий Слюсарь.

Валентина Любашенко

