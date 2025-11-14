Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прошли публичные слушания по бюджету Новосибирска на 2026 год

Проект бюджета Новосибирска 2026 года прошел процедуру публичных слушаний. Они состоялись 13 ноября.

Доходы муниципальной казны в будущем году запланированы в объеме 108,61 млрд руб., расходы — 109,7 млрд руб. Таким образом, дефицит составит 1,1 млрд руб. Проект бюджета по итогам слушаний был рекомендован к принятию на сессии горсовета.

Комиссии новосибирского горсовета приступят к рассмотрению проекта бюджета 18 ноября. Сессия муниципального парламента состоится 3 декабря.

Валерий Лавский

