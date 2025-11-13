Над Крымом и Черным морем уничтожили 18 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны в вечерние часы 13 ноября отразили серию атак беспилотников на южные регионы страны. По данным Минобороны России, с 20:00 до 23:00 по московскому времени было уничтожено 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа, из них 18 — над акваторией Черного моря и над территорией Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Согласно официальной сводке, 14 дронов были сбиты над Черным морем, еще четыре — над Крымом. Остальные аппараты поражены над Белгородской (девять), Воронежской (три), Ростовской (три) и Курской (одной) областями.

Ведомство сообщило, что атака была отражена дежурными силами ПВО, угроз гражданской инфраструктуре не зафиксировано. Оперативные службы продолжают мониторинг воздушной обстановки в регионах.

По данным ведомства, с 16:00 до 18:00 мск было сбито 14 беспилотников. Из них 11 над Черным морем, один над Крымом и два над Курской областью. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

С 23:00 до 08:00 над Кубанью сбили пять беспилотников, а над Черным морем — 17. Семь беспилотников уничтожили над Крымом. Всего за ночь в России сбили 130 украинских беспилотников.

Официальные источники отмечают, что силы противовоздушной обороны работают круглосуточно и обеспечивают безопасность воздушного пространства страны.

Мария Удовик