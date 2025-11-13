В Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА

В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. Городские власти распространили обращение к жителям и гостям, рекомендующее соблюдать меры безопасности до получения официального сигнала об отмене тревоги.

Горожанам, находящимся в жилых помещениях, рекомендуется держаться подальше от окон и укрываться в комнатах без прямого выхода на сторону акватории либо в помещениях со сплошными стенами — коридорах, санузлах или кладовых. Находящимся на улице советуют перейти в подвалы зданий или использовать подземные переходы и парковки в качестве укрытий.

От использования автомобилей в качестве защитного укрытия власти предостерегают, указывая на низкую степень безопасности подобных действий. Также не рекомендуется прятаться под стенами многоквартирных домов.

Администрация города подчеркивает необходимость сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Отмена сигнала тревоги будет объявлена сразу после стабилизации обстановки.

Мария Удовик