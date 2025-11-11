Смена номера телефона в онлайн-банке станет признаком мошеннического перевода

Банк России обновит список признаков мошеннических переводов и включит в него смену номера телефона для входа в приложение банка. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.

Использование «нетипичного интернет-провайдера» и другие изменения характеристик телефона также войдут в список признаков мошеннических переводов, сказал господин Уваров.

«Почему этот критерий важен? Чтобы минимизировать количество ситуаций, когда мошенники заражают телефон вирусной программой, с помощью которой дистанционно управляют устройством жертвы, в том числе похищают деньги»,— заявил Вадим Уваров. Приказ с обновленным списком Центробанк опубликует в ближайшее время, отметил он.

Сейчас в перечень признаков мошеннических операций входят шесть пунктов. Среди них — переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции, информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств, а также данные от сторонних организаций, которые свидетельствуют о мошеннической операции. Кроме того, с 1 сентября банки обязаны проверять подозрительные операции при выдаче наличных через банкоматы, чтобы выявлять случаи мошенничества.