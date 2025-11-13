ПВО уничтожила 14 украинских дронов над Крымом и Черным морем

Вечером 13 ноября средства противовоздушной обороны уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря. Как сообщили в Министерстве обороны России, атака происходила в промежутке с 18:00 до 20:00 по московскому времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в регионе фиксировалась активность Вооруженных сил Украины, в связи с чем системы ПВО были приведены в боевую готовность. Тогда, по предварительным данным, над акваторией моря на значительном расстоянии от берега были сбиты четыре дрона.

По информации Спасательной службы Севастополя, в результате атаки повреждений гражданских объектов не зафиксировано. Власти города призвали жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и находиться в защищённых местах до стабилизации обстановки.

Мария Удовик