Долги тормозят в портфелях

Объемы выдачи автокредитов стабильно растут от месяца к месяцу, достигнув годового максимума по итогам октября, 213,5 млрд руб. При этом, по наблюдениям экспертов, граждане не торопятся с досрочным погашением, предпочитая размещать свободные средства на депозитах по высоким ставкам. В результате банковский портфель автокредитов, уже в августе достигший отметки 2,8 трлн руб., по итогам года может перевалить за 3 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С января по август 2025 года портфель автокредитов показал прирост с начала года на 7,4% и составил 2,8 трлн руб., следует из расчетов НКР на основе данных ЦБ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года портфель увеличился на 17,1%. Темпы роста портфеля замедлились: по итогам восьми месяцев 2024 года портфель показывал аномальный прирост на 41,2% с начала года и на 59,8% год к году. «В текущем году рынок работает в условиях очень высоких процентных ставок, а с 1 июля на него негативно влияют и впервые введенные в сегменте надбавки к коэффициентам риска»,— отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

Объем выдачи автокредитов показывает ежемесячный рост с марта 2025 года, следует из данных Frank RG. В октябре эти показатели достигли годового максимума с октября 2024 года — 213,5 млрд руб.

Несмотря на снижение платежеспособного спроса, «с валовым спросом на автокредиты все будет в порядке — он формируется как обычными гражданами, так и таксопарками и ИП, организующими пассажироперевозки», полагает управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов. В отдельные месяцы в 2025 году выдачи сопоставимы со средним уровнем 2021 года и опережают уровень кризисного 2022 года, что стало возможным за счет продуктов китайского автопрома, замещающих привычные ранее иномарки, добавляет он. На рост выдачи автокредитов повлияло ожидание повышения утильсбора (запланировано на 1 января) и сентябрьские новости об изменении порядка его расчета (см. “Ъ” от 24 октября). «За один-два месяца перед повышением утилизационного сбора спрос на новые автомобили возрастал»,— отмечает директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич.

«На рост прямо влияют интенсивность снижения ключевой ставки»,— продолжает руководитель дирекции развития автокредитования банка «Уралсиб» Евгений Талалаев. После начала цикла снижения ключевой ставки (6 июня была снижена с 21% до 20%) запустился процесс уменьшения ставок по кредитам на автомобили с пробегом, которые не поддерживаются субсидиями производителей так, как новые автомобили (см. “Ъ” от 12 сентября). По данным Frank RG, ставки на подержанные автомобили на 1 ноября текущего года составляли 23,4%, снизившись на 3,1 п. п. по сравнению с августом этого года.

При этом у заемщиков нет стимулов погашать кредиты досрочно, что способствует росту банковского портфеля.

Так, по мнению руководителя вертикали «Авто» финтех-компании «Баланс-Платформа» Алексея Бородавина, этот рост связан в том числе с субсидированием ставок автопроизводителями: процент по спецпрограммам был на уровне до 10%, тогда как средняя рыночная ставка по классическим автокредитам составляла 25–27%. «Естественно, клиенты, которые брали подобные субсидированные кредиты за последние два года, не торопятся их закрывать, им проще размещать доступные средства на депозитах, полностью покрывая свои кредитные обязательства»,— поясняет господин Бородавин.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост портфеля автокредитов в 2025 году. При этом в Т-Банке ожидают «замедления темпов роста портфеля в связи со снижением потребительского ажиотажа после повышения утильсбора». По прогнозу НКР, портфель автокредитования, вероятно, превысит 3 трлн руб., а годовой прирост составит 13–17%. При этом, по словам директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаила Полухина, в ноябре, в преддверии декабрьского изменения утильсбора, можно ожидать рекордных выдач автокредитов.

Елена Ванюшина