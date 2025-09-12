Ставки пустились в пробег

Ставки по кредитам на подержанные автомобили по итогам августа перешли к снижению, тогда как в предыдущие месяцы почти не менялись. Стоимость кредитов на новые автомобили стабилизировалась после заметного снижения с начала года. Участники рынка ожидают, что даже с учетом жестких требований регулятора автокредиты на б/у автомобили будут дешеветь с учетом смягчения монетарной политики.

В августе 2025 года среднее значение полной стоимости кредита (ПСК, включает помимо ставки дополнительные расходы по кредиту) в отношении автомобилей с пробегом опустилось до минимума октября 2024 года, составив 26,4% годовых. Это следует из данных БКИ «Объединенное кредитное бюро». За август ПСК снизилась на 1 п. п., на столько же, на сколько за предшествующие четыре месяца (апрель—июль). А средняя ПСК на новые автомобили даже немного подросла — на 0,15 п. п., до 13,8% годовых. При этом, по данным Frank RG, средняя ставка по кредитам на б/у автомобили в августе 2025 года опустилась до 24,6% годовых, тогда как по кредитам на новые авто выросла на символические 0,2 п. п., до 10,2% годовых.

Снижение ставок по кредитам на автомобили с пробегом объясняется снижением стоимости фондирования у банков ввиду как фактического снижения ключевой ставки, так и ожиданий по дальнейшему смягчению монетарной политики, отмечает директор по развитию партнерских программ «FAST.Авто» Вячеслав Якубчик. За июнь—июль Банк России снизил ключевую ставку на 3 п. п., до 18%. При этом кредитование новых авто поддерживается госпрограммой льготного кредитования для отечественных марок, а также субсидиями автопроизводителей (см. “Ъ” от 18 июля). «В последние месяцы сегмент новых авто жил на очень низких ставках, были задействованы максимальные субсидии, программы рассрочки, зазора для дальнейшего движения ставок вниз почти не осталось»,— указывает старший проектный лидер Frank RG Станислав Сухов.

Показательно, что, по данным ЦБ, с начала 2025 года средние ставки по автокредитам на срок до одного года составляли около 2% годовых. В основном такие кредиты — это программы рассрочки, где процентную доходность субсидирует автопроизводитель. При этом размер субсидии автопроизводителей, как правило, фиксирован и не зависит от параметров кредита, поясняет начальник управления развития продаж автокредитования ОТП-банка Андрей Залиш. «Обычно в таких программах ставка нулевая и минимальный первоначальный взнос от 50%»,— отмечает директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич. «На более длинные сроки ставки выше, потому что производители не готовы на размеры субсидий более 20%»,— указывает он. В АвтоВАЗе сообщили “Ъ”, что минимальная льготная ставка по внутренним программам компании с января по август текущего года сохранялась на уровне 0,01%. «Дальнейшие коррректировки программы будут зависеть от ставки ЦБ и спроса на рынке»,— заявили в компании.

В августе 2025 года также возросла доля одобрений кредитов на авто с пробегом (+2 п. п. к июлю) до 28%, в то время как одобрения на новые авто снижаются второй месяц подряд (39% в августе), следует из данных Frank RG. Это может быть обусловлено введением макропруденциальных лимитов на автокредиты. «Заявки на новые авто с более высокими чеками получают отказы по превышению показателя предельной долговой нагрузки, поэтому банки предлагают таким заемщикам меньшие лимиты, которых хватает на подержанные авто»,— поясняет Виталий Костюкевич. При этом «с учетом снижения ставок на автокредиты этот показатель может стабилизироваться», добавляет он.

Вместе с тем действие макропруденциальных мер и более жестких банковских нормативов не позволяет кредитным организациям существенно смягчать условия по займам на авто с пробегом, отмечает начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин.

Ставки по автокредитам на вторичном рынке продолжат снижаться вместе с ключевой ставкой, ожидают участники рынка. Впрочем, по оценке представителя финтех-компании «Баланс-Платформа» Алексея Бородавина, до конца года вряд ли они опустятся ниже 22–23% годовых. Размер снижения стоимости займов может не совпадать с динамикой ключевой ставки, «так как банки смотрят на трансфертную кривую и учитывают влияние макропруденциальных мер на маржинальность продукта», поясняет Никита Кулагин. Кроме того, играют роль такие факторы, как доступность ликвидности и фактическая стоимость денег для банков, отмечает директор департамента страхования и финансовых услуг АГ «Авилон» Андрей Игнатенко. Однако для заметного роста спроса в сегменте авто с пробегом необходимо значение ставки в 10–12% годовых, указывает директор департамента финансовых услуг компании «Рольф» Ольга Бойко.

Динамика ставок на новые авто по-прежнему будет зависеть, прежде всего, от политики автопроизводителей по размеру субсидий, считают в ВТБ. По мнению директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолия Перфильева, «по мере роста объемов автопроизводства и снижения ставок на вторичном рынке стоимость автокредитов на новые машины до конца года может быть пересмотрена в сторону снижения». Однако, как считает господин Бородавин, наиболее вероятным сценарием выглядит стабилизация ставок в районе 10% годовых.

Елена Ванюшина, Наталия Мирошниченко