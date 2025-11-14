Отгружаемые ископаемые

Снижение экспорта российского угля этой осенью оказалось менее выраженным, чем в прошлом году: в октябре объем поставок снизился на 1% к сентябрю, увеличившись год к году на 10%. Экспорт поддерживает рост цен на восточном направлении. В ноябре возможно увеличение поставок в Китай, где в части регионов установилась холодная погода, а внутренняя добыча сокращается.

Экспорт российского угля в октябре снизился на 1% к сентябрю, до 17,3 млн тонн, говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Год к году объем поставок вырос на 10%. По итогам января—октября 2025 года, следует из данных ЦЦИ, Россия экспортировала 169,9 млн тонн, что на 3,6% больше, чем за десять месяцев 2024 года.

В ЦЦИ отмечают, что снижение экспорта российского угля этой осенью происходит очень сдержанно по сравнению с резким падением в 2024 году в связи с улучшением ценовой конъюнктуры, особенно на Дальнем Востоке. По данным аналитиков, к концу октября котировки на энергетический уголь 6000 ккал в портах Дальнего Востока достигли $85 за тонну (FOB), что на $4–5 выше, чем в начале месяца, и на $8–9 — чем в начале сентября. Российский коксующийся уголь в дальневосточных портах, согласно NEFT Research, к 31 октября подорожал до $165,9 за тонну (FOB), и цены впервые за долгое время превысили уровень 2024 года (см. “Ъ” от 11 ноября).

Поставки угля из РФ в Китай, на ключевой экспортный рынок, в октябре снизились на 4% к сентябрю, до 7,6 млн тонн, год к году упали на 10,6%, согласно ЦЦИ. Аналитики связывают это в том числе с общим снижением китайского импорта угля в октябре на 9% месяц к месяцу и на 10% год к году, до 42 млн тонн. Экспорт в Южную Корею, по данным аналитиков, сократился в октябре на 33% к сентябрю, до 1,7 млн тонн, в связи с частичным замещением российских объемов австралийскими и общим снижением импорта в межсезонье. Отгрузки угля из РФ в Индию без учета поставок через трейдеров в октябре выросли на 43% месяц к месяцу и вдвое год к году, до 2,6 млн тонн.

В ноябре участники рынка ожидают роста поставок угля в Китай, отмечают в ЦЦИ. Как говорится в обзоре, на севере и северо-востоке страны установилась холодная погода, что поддерживает спрос на энергетические марки, а объем добычи КНР может остаться ниже уровня прошлого года из-за продолжающихся проверок безопасности и перепроизводства на объектах горных работ. По данным Национального бюро статистики Китая, которые приводит ЦЦИ, добыча угля уже три месяца подряд отстает от прошлогоднего уровня, а запасы в китайских портах снизились.

Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тайкетаев добавляет, что в Индонезии, крупнейшем поставщике угля в КНР, сохраняются трудности, связанные с неблагоприятными метеорологическими условиями и неопределенностью относительно сроков действия квот и разрешений на добычу полезных ископаемых. «Сдержанная ценовая политика индонезийских производителей также способствует частичному перераспределению спроса в пользу поставщиков из РФ и Австралии»,— считает он.

По мнению эксперта Института энергетики и финансов Александра Титова, если российским компаниям и удастся нарастить поставки на китайский рынок до конца года, то скорее в части энергетического угля. Спрос на коксующийся, ожидает он, снизится из-за ухудшения перспектив экспорта стального проката из Китая. Директор ЦЦИ Евгений Грачев отмечает, что в Китае российский коксующийся уголь по-прежнему востребован благодаря конкурентоспособной цене. Австралия свой экспорт не наращивает по причине роста себестоимости и налогов, но остаются риски конкуренции с Монголией в этом сегменте, говорит он.

В Индии, по оценкам Kpler, рост внутренней добычи продолжает ограничивать импорт энергетического угля, в то время как прогнозируемое увеличение выплавки стали сигнализирует о растущем спросе на коксующийся уголь. А на экспорте российского угля в Южную Корею в ноябре может дополнительно негативно сказаться отправка Колумбией сразу нескольких крупных партий на южнокорейский рынок, указывают аналитики ЦЦИ. Объем колумбийских поставок в Южную Корею оценивался в 1,3 млн тонн (см. “Ъ” от 22 октября).

Полина Трифонова