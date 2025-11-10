Турция растопила цены

Спрос на российский энергетический уголь начал расти на западных направлениях, в первую очередь в Турции, где коммунальные предприятия формируют запасы. Аналитики называют турецкий рынок сегодня наиболее перспективным для российских угольщиков, указывая на ожидания роста потребления в этой стране. В Китае, напротив, активный рост цен сменился коррекцией.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Цены на российский энергетический уголь калорийностью 6000 ккал на кг в Турции за последнюю неделю октября выросли на 1,3%, до $97 за тонну с учетом фрахта (CFR), говорится в обзоре NEFT Research. Как пишут аналитики, коммунальные предприятия Турции активно закупают уголь на споте, формируя запасы на четвертый квартал 2025 года и первый квартал 2026 года. Котировки в порту Тамань прибавили 0,4%, увеличившись до $72,4 за тонну (FOB).

Цены на энергетический уголь в Турции к концу октября закрепились выше премиального европейского рынка. В Европе, отмечают в NEFT Research, также наблюдается рост потребления энергетического угля в преддверии холодов. Котировки на европейском базисе CIF ARA за неделю выросли на 1%, до $95,5 за тонну. Из-за санкций прямых возможностей продаж угля в ЕС у российских угольщиков нет. Но, как поясняли собеседники “Ъ” в отрасли, уголь из РФ может продаваться в Европу и иные регионы, где есть запреты, в том числе через «торговые прокладки» (см. “Ъ” от 12 февраля).

На китайском рынке активный рост цен сменился коррекцией. По данным NEFT Research, за неделю к 31 октября российский энергетический уголь калорийностью 5500 ккал на кг с поставкой в Южный Китай подешевел на 0,4%, до $89,8 за тонну (CFR). Котировки в дальневосточных портах остались на уровне $77 за тонну (FOB). Ряд коммунальных предприятий КНР отложили пополнение запасов угля в условиях снижения потребления топлива в восьми прибрежных провинциях Китая на 10% за неделю, где преимущественно используется импортный уголь, поясняют эксперты.

В годовом сравнении котировки энергетического угля остаются в отрицательной зоне. По данным NEFT Research, на азиатских рынках цены ниже прошлогодних уровней на 7,3–12,9%, на западных — на 12,6–28,5% в зависимости от порта и условий поставки.

По словам партнера направления «Инвестиции и рынки капитала» компании Kept Сергея Казачкова, пока позитивно для российских угольщиков выглядит только турецкое направление, где наблюдаемый рост поставок дополняется благоприятными прогнозами о необходимости увеличения потребления. По данным турецкой статистики, за январь—август Турция нарастила импорт угля из РФ на 34% год к году, до 21,3 млн тонн.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов говорит, что рынок действительно ожидает восстановления спроса на уголь на западных рынках перед зимним периодом. Но сохранение теплой погоды на большей части Европы в ноябре, восстановление ветряной генерации и стабильные цены на природный газ сдерживают рост угольных котировок, указывает он. По его мнению, более выраженный рост цен вероятен во второй половине ноября. В то же время, добавляет аналитик, стоимость российского энергетического угля остается стабильной последние несколько недель, что может привлечь покупателей, создающих зимние запасы.

Отгрузки по китайскому направлению, отмечает Сергей Казачков, в силу сезонности должны будут подрасти к декабрю, однако относительно предыдущего года их объем окажется сниженным. По его словам, негативно на спрос на российский уголь в Китае будут влиять как замедляющаяся общеэкономическая динамика в стране, так и нарастающее предложение со стороны внутренних и индонезийских производителей. Кроме того, в длительной перспективе ожидается постепенное снижение доли экспорта угля в Китай ввиду принятой программы ВИЭ, считает аналитик.

Директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Нариман Тайкетаев ожидает, что до конца текущего года основными импортерами российского угля останутся Китай, Индия, Турция и Южная Корея. Но аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Кирилл Лысенко обращает внимание, что на рынке Южной Кореи активность вновь увеличила Австралия — традиционно важный для страны крупный поставщик угля. А работа в Индии, продолжает он, осложнена дорогой логистикой, высокой эластичностью спроса и острой конкуренцией.

Полина Трифонова