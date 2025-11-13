Экономический ущерб Кубани от кризисных факторов достиг 261 млрд рублей

Краснодарский край в 2025 году недополучил около 261 млрд руб. в результате атак беспилотных летательных аппаратов, воздействия санкций и засухи. Об этом сообщил и. о. министра экономики региона Алексей Юртаев на пресс-конференции.

По словам господина Юртаева, первоначальный план по валовому региональному продукту (ВРП) в 2025 году составлял 6 трлн руб., однако с учетом негативных факторов фактический показатель ожидается на уровне 5,8 трлн руб. Для сравнения, объем экономики соседней Адыгеи в 2024 году составил примерно 260 млрд руб.

И. о. министра отметил, что одним из инструментов для роста экономики станет повышение производительности труда. На конец 2025 года в нацпроект «Производительность труда» включены 390 кубанских предприятий, а к 2030 году планируется охватить более 40% компаний реального сектора.

Ранее господин Юртаев охарактеризовал текущее состояние экономики Краснодарского края как «управляемое охлаждение», отметив замедление спроса, влияние высокой ключевой ставки и природно-климатические факторы.

Мария Удовик