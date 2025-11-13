Вышли в цвет

На Кубани спрос на букеты за год увеличился на 7%. На столько же выросло количество компаний, торгующих цветами. В то же время, сами цветы подорожали на 9%. Участники рынка говорят о снижении рентабельности бизнеса и надеются, что власти разработают для отрасли специальные меры господдержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Краснодарском крае количество покупок цветов (сетевая и несетевая розница, онлайн и офлайн) в октябре 2025 года в сравнении с октябрем 2024 года выросло на 7%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». По данным аналитиков, букет цветов в на Кубани обходится в среднем в 4348 руб., что на 9% дороже, чем год назад.

«Инфляция в цветочной отрасли связана с тем, что дорожают импортные саженцы, логистика, упаковка и энергоресурсы. В том числе, покупатели чаще выбирали более крупные и премиальные композиции, особенно в онлайн-формате, где средний чек выше на 10–15%. Кроме того, в регионах ЮФО активнее развивается экономика, ориентированная на мероприятия: свадьбы, корпоративы, фестивали — все это стимулирует спрос на цветы как элемент эмоционального подарка. Онлайн-продажи растут быстрее офлайн-продаж благодаря удобству доставки и визуальному формату каталогов»,— прокомментировали в компании «Платформа ОФД».

Как рассказала собственник краснодарского цветочного магазина «Дарить цветы» Евгения Каныгина, весной наиболее популярны тюльпаны, фрезии и пионы, летом — подсолнухи, матиола и львиный зев.

«Осенью вне конкуренции местные хризантемы. Зима — это местное “межсезонье”, когда на рынке можно встретить и тюльпаны, и матиолу. В этом году был бум на подсолнухи»,— отметила предприниматель.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», количество организаций, торгующих цветами и другими растениями, на Кубани увеличилось за год на 7,1% — до 1195 единиц. Из них 1133 — индивидуальные предприниматели. Юрлиц в этой сфере стало на больше на 5,1%, а ИП — на 7,2%. В период с 1 ноября 2024 года по 1 ноября 2025 года на Кубани зарегистрировано 225 новых компаний, торгующих цветами, 147 организаций с рынка ушли.

Среди кубанских фирм, которые больше всего выручили за продажу цветов в 2024 году, аналитики «Контур.Фокус» назвали ООО «Росток» (278,2 млн руб.), ООО «Грин Мор» (253,4 млн руб.), ООО «Экотех» (215,2 млн руб.) и ООО «НПО “Эко Альтернатива”» (147,8 млн руб.).

Кубань требовательна к цветам

Выращиванию цветочной продукции в Краснодарском крае на срез и для озеленения в первую очередь способствуют агроклиматические условия. Так утверждает Евгения Каныгина. По ее словам, возможность круглогодичной выгонки в защищенном грунте и длительный период с марта по октябрь (ноябрь) в открытом грунте дает потенциал для развития декоративного садоводства. Также, говорит эксперт, есть определенное субсидирование от муниципалитетов на развитие цветоводства защищенного грунта.

«В Краснодаре есть крупный оптовый рынок, где можно продать выращенную продукцию по хорошей цене или отправить товар в другие регионы. Ко всему, у нас в крае присутствует традиционный интерес розничного покупателя к цветочной продукции. На Кубани любят, чтобы было “красиво” во дворах, любят дарить цветы, любят украшать цветами дома»,— рассказывает госпожа Каныгина.

Она констатирует, что по флористике Краснодарский край находится в лидерах среди других субъектов России, а кубанские специалисты, создающие и оформляющие цветочные композиции и букеты, успешно конкурируют со столичными коллегами.

«Флористы работают и с искусственными, и с живыми цветами; оформляют мероприятия, создают коммерческие композиции. Качество предложения флористических услуг на высоком уровне. Кубанцы требовательны: цветы нужны только “с грядки”, вазостойкость у купленного букета должна быть продолжительной — от пяти дней. Потребитель готов платить исключительно за хорошее качество»,— говорит Евгения Каныгина.

Эксперт рассказывает, что в Краснодарском крае достаточно много тепличников-производителей, поставщиков импортного товара, есть розничные сети и небольшие торговые магазинчики.

«Конкуренция высокая. Цветочный рынок очень динамичный, остро реагирующий как на внешние факторы воздействия, так и на внутренние. Остановиться на достигнутом и спокойно работать в одном формате годами не выйдет. Участники рынка активно расширяют каналы сбыта, выходят на онлайн-площадки и в маркетплейсы. Особую популярность эта тенденция приобрела в последние два-три года»,— рассказывает предприниматель.

Затраты растут, прибыль — падает

Товары компании «Империя цветов» (сервис доставки цветов по России, включая Краснодарский край) в 2025 году подорожали на 10-15%. Это, по мнению CEO компании Аблайхана Аяпова, связано с ростом стоимости самих цветов на оптовом рынке, логистикой и увеличением ключевой ставки ЦБ, из-за которой подорожали все кредитные инструменты, включая оборотные. «Мы старались не перекладывать все это на клиентов, поэтому часть затрат взяли на себя»,— поясняет господин Аяпов.

Рост цен в магазине «Дарить цветы» Евгения Каныгина объясняет увеличением закупочной стоимости. «Посадочный материал идет из-за рубежа: семена, луковицы, рассада, голый корень. Соответственно, существует зависимость не только от курса валют, но и от многих других факторов, включая логистику и таможенные пошлины, которые в цене заметно подросли»,— отмечает предприниматель.

По словам госпожи Каныгиной, закупочная стоимость цветов в сравнении с прошлым годом в среднем выросла на 30%.

«Особенно это чувствуется в отношении эквадорской розы и посадочной тюльпановой луковице из Нидерландов. Конечно, “цветочники” стараются искать и новых поставщиков, и снижать количество звеньев в цепочке доставки, но затраты все равно растут»,— констатирует эксперт.

Евгения Каныгина отмечает, что за последние пять лет маржинальность в цветочном бизнесе заметно снизилась. «Все экономические и политические процессы, происходящие в стране, жестко прошлись по “цветочникам”. Средний чек растет в рублях, но себестоимость растет быстрее, а покупатель в магазин заходит все реже. Цветы — это предмет не первой необходимости, скорее даже покупка для удовольствия, на чем, как правило, экономят. Покупка букета “для дома, в вазу, без повода” стала редкостью. Букеты преимущественно покупают к праздникам. В нашем магазине продажи в 2025 году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократились на 17%»,— рассказывает предприниматель.

Цветы ждут внимания государства

Евгения Каныгина утверждает, что на цветочном рынке Краснодара практически отсутствуют компании, с полным циклом производства (от семечки до бутона). Также эксперт отмечает слабую научную базу, отсутствие в этой сфере научно-исследовательских институтов, программ господдержки, подобных помощи овощеводам или виноградарям.

«В текущих экономических условиях очень сложно развивать бизнес и строить планы даже на три года. Чтобы отрасль не пробуксовывала, в первую очередь нужно внимание государства: поддержка декоративных садоводов (льготные кредиты, особые программы налогообложения личных подсобных хозяйств, льготное выделение земель под выращивание цветов на льготных условиях) и возрождение научной работы в этой сфере»,— считает предприниматель.

Аблайхан Аяпов добавляет, что высокая ключевая ставка в 2025 году сильно усложнила жизнь бизнеса. Многие мелкие игроки в данной сфере — особенно цветочные павильоны и небольшие интернет-магазины — оказались, по словам участника рынка, на грани выживания.

«У кого нет подушки безопасности и грамотной автоматизации, тем пришлось особенно тяжело. Мы выжили за счет того, что инвестировали в IT и аналитику: это помогает быстрее принимать решения, не терять деньги в момент неопределенности и видеть картину целиком»,— рассказывает эксперт.

Кроме того, по его словам, в 2024–2025 годах, подвела погода. Из-за резких перепадов температур увеличивается процент брака при транспортировке живых цветов. «Мы добавили новые стандарты хранения и изменили цепочку доставки, чтобы цветы оставались свежими даже после долгих переездов. Это немного ударило по себестоимости, но сохранило репутацию»,— пояснил господин Аяпов.

Среди системных проблем отрасли он отметил нехватку квалифицированных кадров в малых городах и рост стоимости доставки. Сейчас, по словам СЕО компании «Империя цветов», транспортные расходы иногда составляют до 40% конечной цены букета. «Решение, на мой взгляд, одно: развивать цифровизацию и объединение сервисов. Чем точнее маршруты и чем больше интеграций, тем дешевле конечный чек»,— утверждает эксперт и добавляет, что программы льготного кредитования в рамках господдержки важно расширить на онлайн-бизнесы.

Аблайхан Аяпов уверен, что «зеленая» отрасль в ближайшие годы получит новые стимулы для развития. Люди, по его наблюдениям, все больше ценят живое, натуральное, эмоциональное. «Если за этим стоит удобный сервис и технология, все только развивается. На Кубани потенциал огромный — мягкий климат, сильные хозяйства, растущий спрос. Если объединить усилия бизнеса, государства и возможности технологий, то через 5–7 лет мы увидим не просто сады и магазины, а полноценную экосистему: от поля до клиента за пару часов»,— резюмирует эксперт.

Маргарита Синкевич