Депутата Госдумы от Кубани стал фигурантом дела о взятке в особо крупном размере

Следователи Главного следственного управления СКР возбудили уголовное дело в отношении депутата Госдумы от Краснодарского края Анатолия Вороновского. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, однако официальное обвинение пока не предъявлено, а меры пресечения в виде задержания не применялись, пишет «Ъ».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2019–2020 годах, будучи заместителем губернатора Краснодарского края и курируя дорожную отрасль, господин Вороновский получал взятки в виде имущества и услуг от директора ГУП «Дагомысское дорожное ремонтно-строительное управление» Сафарбия Напсо. В частности, в 2020 году стоимость оказанных услуг и имущества, в том числе квартиры и ремонтные работы для семьи депутата, превышала 25 млн руб. Доказательства включают показания господина Напсо, подтвержденные документами и свидетельскими показаниями родственников помощницы депутата.

В ходе допроса депутат ответил на вопросы следствия, воспользовавшись статьей 51 Конституции, позволяющей не свидетельствовать против себя и близких, которые являются потенциальными выгодоприобретателями. По данным источников «Ъ», Анатолий Вороновский передал следствию документы и обязался являться по первому требованию.

Следственные действия продолжатся после допросов других фигурантов дела и изучения документов, связанных с предоставлением услуг депутату. На данный момент Анатолий Вороновский остается в статусе подозреваемого, за деяние по ч. 6 ст. 290 УК РФ предусмотрено до 15 лет лишения свободы и многомиллионный штраф.

Мария Удовик