Режим ЧС по засухе ввели в еще в одном районе Ростовской области

Режим чрезвычайной ситуации по почвенной засухе с 13 ноября ввели на территории Константиновского района Ростовской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 10 июня режим ЧС по почвенной засухе действует на территории десяти муниципальных районов: Азовского, Белокалитвинского, Верхнедонского, Веселовского, Зерноградского, Октябрьского, Семикаракорского, Сальского, Цимлянского и Чертковского. С 30 июня его объявили в Аксайском, Багаевском, Боковском, Зимовниковском, Куйбышевском, Миллеровском, Неклиновском, Усть-Донецком и Целинском районах. Режим ЧС с 21 июля распространился на Егорлыкский и Матвеево-Курганский районы, а в августе и сентябре — на Мартыновский, Родионово-Несветайский, Кагальницкий, Тацинский, Песчанокопский и Волгодонский районы.

На территории Ростовской области также ввели режим ЧС федерального характера по природно-климатическим факторам «заморозки» и «засуха почвенная».

Мария Хоперская