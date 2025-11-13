В Севастополе сработали системы ПВО, сбиты четыре беспилотника

В Севастополе военные силы отразили атаку со стороны Вооруженных сил Украины. По предварительной информации, системами противовоздушной обороны города были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата, находившихся над акваторией моря на значительном расстоянии от берега, сообщает сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным Спасательной службы Севастополя, в результате инцидента гражданские объекты и инфраструктура города не пострадали. Власти призвали жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности.

Местные службы продолжают мониторинг ситуации и контролируют возможные угрозы со стороны воздушного пространства региона.

Мария Удовик