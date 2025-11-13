Федерация футбола Турции отстранила 102 игрока по делу о ставках

Дисциплинарный совет Федерации футбола Турции (TFF) отстранил 102 игрока по делу о незаконных ставках на матчи. Сроки дисквалификации спортсменов варьируются от 45 дней до 12 месяцев.

В число отстраненных игроков вошли 25 футболистов, которые представляют клубы высшего дивизиона Турции. Среди них есть действующие чемпионы страны — защитники «Галатасарая» Эрен Элмалы (45 дней) и Метехан Балтачи (9 месяцев). Всего, по данным TFF, в совершении ставок подозреваются 1024 игрока.

В конце октября TFF отстранила от работы 149 арбитров, обвиняемых в ставках на матчи. 7 ноября прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 21 человека, в числе которых 17 рефери и президент клуба высшего турецкого дивизиона «Эюпспор» Мурат Озкая.

Подробнее о скандале в турецком футболе — в материале «Ъ» «Судили и судимы будете».

Таисия Орлова